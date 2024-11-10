В селе Буинского района Татарстана в пожаре погиб мужчина

В Буинском районе Татарстана, в селе Бюрганы, в пожаре погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

10 ноября поступило сообщение о пожаре в селе на ул. Ленина, 41. Когда прибыли пожарные, горела кровля одноэтажного неэксплуатируемого здания. Возгорание тушили 10 специалистов и 4 единицы пожарной техники около двух часов.

Во время разбора сгоревших конструкций пожарные обнаружили тело 35-летнего мужчины.

Как выяснили дознаватели ГУ МЧС России по Татарстану, погибший после пьяной ссоры с женой решил ночевать в заброшенном здании. К пожару могла привести неосторожность мужчины при курении в состоянии алкогольного опьянения.

Диана Соловьёва