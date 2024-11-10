В Черноземье 11 ноября будет облачно и без осадков, от -1°C до +5°C

В понедельник, 11 ноября, в регионах Черноземья ожидается облачная погода без осадков. Температура будет варьироваться от -1°C до +5°C, сообщили в Гидрометцентре России.

Теплее всего будет в Белгороде. Ночью температура составит +2°C, днем будет малооблачно и +5°C.

В Воронеже и Курске ночью ожидается +1°C, а днем +4°C. При этом в Воронеже ожидается небольшая область, тогда как в Курске будет более пасмурно.

В Тамбове ночью ожидается около 0°C, днем — малооблачно и +2°C.

В Липецке и Орле ночью прогнозируются небольшие заморозки и -1°C, днем температура составит +3°C. В Липецке днем ожидается малая облачность.

Александр Прытков