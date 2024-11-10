Глава СКР запросил доклад по делу о нападении собаки на мужчину в Волгограде

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о ходе расследования уголовного дела по факту нападения собаки на мужчину в областном центре. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Господину Семенову предстоит проинформировать об установленных обстоятельствах. Соответствующее поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин.

Ранее СМИ рассказали, что в Волгограде мужчина подвергся нападению бездомной собаки, в результате чего получил серьезное повреждение ноги. Со слов местных жителей, собаки нападали там и раньше. Следователи СК расследуют уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) по факту случившегося.

Павел Фролов