Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Саратове выясняют обстоятельства гибели в ДТП женщины-пешехода

Автоинспекторы устанавливают обстоятельства дорожной аварии в Саратове, в результате которой погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Саратовской области.

Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло накануне примерно в 18:55 в районе дома № 20 по ул. Лунная. Находившийся за рулем автомобиля «МАН» водитель 2001 года рождения сбил женщину-пешехода 1967 года рождения. Она скончалась в машине «скорой».

Региональная Госавтоинспекция в очередной раз призвала водителей быть особенно внимательными в темное время суток. Там посоветовали пешеходам пользоваться световозвращающими элементами на одежде.

Павел Фролов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...