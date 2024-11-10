В Саратове выясняют обстоятельства гибели в ДТП женщины-пешехода

Автоинспекторы устанавливают обстоятельства дорожной аварии в Саратове, в результате которой погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Саратовской области.

Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло накануне примерно в 18:55 в районе дома № 20 по ул. Лунная. Находившийся за рулем автомобиля «МАН» водитель 2001 года рождения сбил женщину-пешехода 1967 года рождения. Она скончалась в машине «скорой».

Региональная Госавтоинспекция в очередной раз призвала водителей быть особенно внимательными в темное время суток. Там посоветовали пешеходам пользоваться световозвращающими элементами на одежде.

Павел Фролов