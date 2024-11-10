FT: после избрания Трампа больше студентов интересуются обучением за границей

Количество поисковых запросов от американских студентов, желающих узнать о возможности получить степень бакалавра или магистра за рубежом, существенно выросло после избрания президентом Дональда Трампа. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные портала Studyportals, который специализируется на информации об обучении за границей. По его подсчетам, число таких запросов в среду, когда стали известны результаты выборов, достигло почти 11 тыс., это в 5,5 раза больше, чем в среднем за день. Среди самых частых направлений поиска — Великобритания, Канада, Германия и Ирландия.

«Это беспрецедентный сдвиг интереса. Мы видели подобный тренд во время прошлого президентства Трампа, но не такой масштабный»,— отметил генеральный директор Studyportals Эдвин ван Рест. Однако специалисты отмечают, что рост количества запросов еще не означает роста реальных заявок на обучение за границей. В 2022 году в зарубежных университетах обучалось около 190 тыс. американских студентов — около 6% от общего их числа.

В Studyportals сообщили, что в последние дни несколько снизилось также число поисковых запросов иностранцев об обучении в США, но не так значительно.

Яна Рождественская