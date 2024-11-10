В Челябинске 23 дома и четыре соцобъекта остались без воды из-за аварии

В Ленинском районе Челябинска из-за коммунальной аварии отключено водоснабжение в 23 многоквартирных жилых дома, четырех социальных объектах и семи административных зданиях. Бригада муниципального предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» пытается устранить повреждение, сообщает пресс-служба мэрии.

10 ноября произошло повреждение водовода на улице Коммунаров. В результате без воды остались жители четырех улиц: Харлова, Тухачевского, Шота Руставели и Пограничная. По данным администрации, для горожан обеспечен подвоз питьевой воды.