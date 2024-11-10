В Тюмени спасатели сняли мужчину с фасада многоэтажки с высоты десятого этажа

Тюменские спасатели спасли мужчину, сняв его с высоты десятого этажа, который находился на фасаде многоэтажного дома, сообщили в МЧС по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел на ул. Газовиков. Спасателей вызвали очевидцы. Тюменские пожарные с помощью автолестницы сняли с высоты мужчину. «Подробности утреннего происшествия устанавливают представители компетентных структур»,– прокомментировали в региональном МЧС.

По данным портала 72.ру, молодой мужчина преодолел расстояние в несколько этажей, перебираясь по решеткам кондиционеров.