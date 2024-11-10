В протестах в Валенсии пострадал 31 полицейский
В результате протестов в испанской Валенсии пострадал 31 полицейский, сообщило агентство EITB. Накануне на улицы Валенсии вышли около 130 тыс. человек, требовавших отставки президента провинции Карлоса Масона после наводнения, при котором погибли более 200 человек.
Агентство пишет, что полицейские пострадали в результате нападения толпы демонстрантов на группу правоохранителей. Четверо из нападавших задержаны. Двое из них арестованы за нарушение общественного порядка, двое других — за нападение на представителя власти.
Протест 9 ноября стал крупнейшей демонстрацией в Валенсии с 2003 года, когда местные жители выступили против войны в Иране. Испанские El Diario и El Pais писали, что протестующие несли по улицам провинции плакаты. На части из них было написано, что «глава Валенсии долго обедал, в то время как десятки городов уже были затоплены».
Наводнение в восточной и южной частях Испании было вызвано проливными дождями. Валенсия пострадала от наводнения сильнее всего. Общее число погибших в результате бедствия достигло 223. Карлос Масон заявил о планах запросить у испанских властей €31,4 млрд для ликвидации последствий наводнения.