В протестах в Валенсии пострадал 31 полицейский

В результате протестов в испанской Валенсии пострадал 31 полицейский, сообщило агентство EITB. Накануне на улицы Валенсии вышли около 130 тыс. человек, требовавших отставки президента провинции Карлоса Масона после наводнения, при котором погибли более 200 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Протестующие требовали отставки президента региона Карлоса Масона Фото: Reuters / Eva Manez Протест стал крупнейшей демонстрацией в Валенсии с 2003 года Фото: Reuters / Ana Beltran В акции приняло участие около 130 тыс. человек Фото: Reuters / Susana Vera Недовольство жителей вызвали действия главы региона в период наводнения, при котором погибли 223 человека Фото: Emilio Morenatti / AP В результате протестов пострадал 31 человек Фото: Reuters / Eva Manez В протестах приняли участие представители более 65 организаций и 83 групп поддержки Фото: Emilio Morenatti / AP Полицейские задержали четырех человек Фото: Reuters / Ana Beltran Протест начался под лозунгом под лозунгом «Масон — в отставку!» Фото: Reuters / Eva Manez Сотрудники полиции передвигают заграждения Фото: Reuters / Eva Manez Протестующие скандировали: «Мы запачканы грязью, вы запятнаны кровью» Фото: Emilio Morenatti / AP Сотрудники СМИ на протестах Фото: Reuters / Ana Beltran Сотрудники полиции около государственного здания Фото: Emilio Morenatti / AP Следующая фотография 1 / 12 Протестующие требовали отставки президента региона Карлоса Масона Фото: Reuters / Eva Manez Протест стал крупнейшей демонстрацией в Валенсии с 2003 года Фото: Reuters / Ana Beltran В акции приняло участие около 130 тыс. человек Фото: Reuters / Susana Vera Недовольство жителей вызвали действия главы региона в период наводнения, при котором погибли 223 человека Фото: Emilio Morenatti / AP В результате протестов пострадал 31 человек Фото: Reuters / Eva Manez В протестах приняли участие представители более 65 организаций и 83 групп поддержки Фото: Emilio Morenatti / AP Полицейские задержали четырех человек Фото: Reuters / Ana Beltran Протест начался под лозунгом под лозунгом «Масон — в отставку!» Фото: Reuters / Eva Manez Сотрудники полиции передвигают заграждения Фото: Reuters / Eva Manez Протестующие скандировали: «Мы запачканы грязью, вы запятнаны кровью» Фото: Emilio Morenatti / AP Сотрудники СМИ на протестах Фото: Reuters / Ana Beltran Сотрудники полиции около государственного здания Фото: Emilio Morenatti / AP

Агентство пишет, что полицейские пострадали в результате нападения толпы демонстрантов на группу правоохранителей. Четверо из нападавших задержаны. Двое из них арестованы за нарушение общественного порядка, двое других — за нападение на представителя власти.

Протест 9 ноября стал крупнейшей демонстрацией в Валенсии с 2003 года, когда местные жители выступили против войны в Иране. Испанские El Diario и El Pais писали, что протестующие несли по улицам провинции плакаты. На части из них было написано, что «глава Валенсии долго обедал, в то время как десятки городов уже были затоплены».

Наводнение в восточной и южной частях Испании было вызвано проливными дождями. Валенсия пострадала от наводнения сильнее всего. Общее число погибших в результате бедствия достигло 223. Карлос Масон заявил о планах запросить у испанских властей €31,4 млрд для ликвидации последствий наводнения.