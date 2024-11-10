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Коммерсантъ FM
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В протестах в Валенсии пострадал 31 полицейский

В результате протестов в испанской Валенсии пострадал 31 полицейский, сообщило агентство EITB. Накануне на улицы Валенсии вышли около 130 тыс. человек, требовавших отставки президента провинции Карлоса Масона после наводнения, при котором погибли более 200 человек.

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Протестующие требовали отставки президента региона Карлоса Масона

Протестующие требовали отставки президента региона Карлоса Масона

Фото: Reuters / Eva Manez

Протест стал крупнейшей демонстрацией в Валенсии с 2003 года

Протест стал крупнейшей демонстрацией в Валенсии с 2003 года

Фото: Reuters / Ana Beltran

В акции приняло участие около 130 тыс. человек

В акции приняло участие около 130 тыс. человек

Фото: Reuters / Susana Vera

Недовольство жителей вызвали действия главы региона в период наводнения, при котором погибли 223 человека

Недовольство жителей вызвали действия главы региона в период наводнения, при котором погибли 223 человека

Фото: Emilio Morenatti / AP

В результате протестов пострадал 31 человек

В результате протестов пострадал 31 человек

Фото: Reuters / Eva Manez

В протестах приняли участие представители более 65 организаций и 83 групп поддержки

В протестах приняли участие представители более 65 организаций и 83 групп поддержки

Фото: Emilio Morenatti / AP

Полицейские задержали четырех человек

Полицейские задержали четырех человек

Фото: Reuters / Ana Beltran

Протест начался под лозунгом под лозунгом «Масон — в отставку!»

Протест начался под лозунгом под лозунгом «Масон — в отставку!»

Фото: Reuters / Eva Manez

Сотрудники полиции передвигают заграждения

Сотрудники полиции передвигают заграждения

Фото: Reuters / Eva Manez

Протестующие скандировали: «Мы запачканы грязью, вы запятнаны кровью»

Протестующие скандировали: «Мы запачканы грязью, вы запятнаны кровью»

Фото: Emilio Morenatti / AP

Сотрудники СМИ на протестах

Сотрудники СМИ на протестах

Фото: Reuters / Ana Beltran

Сотрудники полиции около государственного здания

Сотрудники полиции около государственного здания

Фото: Emilio Morenatti / AP

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Протестующие требовали отставки президента региона Карлоса Масона

Фото: Reuters / Eva Manez

Протест стал крупнейшей демонстрацией в Валенсии с 2003 года

Фото: Reuters / Ana Beltran

В акции приняло участие около 130 тыс. человек

Фото: Reuters / Susana Vera

Недовольство жителей вызвали действия главы региона в период наводнения, при котором погибли 223 человека

Фото: Emilio Morenatti / AP

В результате протестов пострадал 31 человек

Фото: Reuters / Eva Manez

В протестах приняли участие представители более 65 организаций и 83 групп поддержки

Фото: Emilio Morenatti / AP

Полицейские задержали четырех человек

Фото: Reuters / Ana Beltran

Протест начался под лозунгом под лозунгом «Масон — в отставку!»

Фото: Reuters / Eva Manez

Сотрудники полиции передвигают заграждения

Фото: Reuters / Eva Manez

Протестующие скандировали: «Мы запачканы грязью, вы запятнаны кровью»

Фото: Emilio Morenatti / AP

Сотрудники СМИ на протестах

Фото: Reuters / Ana Beltran

Сотрудники полиции около государственного здания

Фото: Emilio Morenatti / AP

Агентство пишет, что полицейские пострадали в результате нападения толпы демонстрантов на группу правоохранителей. Четверо из нападавших задержаны. Двое из них арестованы за нарушение общественного порядка, двое других — за нападение на представителя власти.

Протест 9 ноября стал крупнейшей демонстрацией в Валенсии с 2003 года, когда местные жители выступили против войны в Иране. Испанские El Diario и El Pais писали, что протестующие несли по улицам провинции плакаты. На части из них было написано, что «глава Валенсии долго обедал, в то время как десятки городов уже были затоплены».

Наводнение в восточной и южной частях Испании было вызвано проливными дождями. Валенсия пострадала от наводнения сильнее всего. Общее число погибших в результате бедствия достигло 223. Карлос Масон заявил о планах запросить у испанских властей €31,4 млрд для ликвидации последствий наводнения.

Фотогалерея

Последствия наводнения в Валенсии

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Застрявшие автомобили на улице Валенсии после урагана

Застрявшие автомобили на улице Валенсии после урагана

Фото: Alberto Saiz / AP

Последствия наводнения

Последствия наводнения

Фото: Alberto Saiz / AP

Житель расчищает вход в дом от мусора, оставшегося после наводнения

Житель расчищает вход в дом от мусора, оставшегося после наводнения

Фото: Alberto Saiz / AP

Жители убирают улицу после наводнения

Жители убирают улицу после наводнения

Фото: Alberto Saiz / AP

Жители города идут по затопленным улицам

Жители города идут по затопленным улицам

Фото: Alberto Saiz / AP

Жители убирают мусор с улиц после наводнения

Жители убирают мусор с улиц после наводнения

Фото: Alberto Saiz / AP

Автомобили, поврежденные наводнением

Автомобили, поврежденные наводнением

Фото: Alberto Saiz / AP

Затопленные улицы

Затопленные улицы

Фото: Alberto Saiz / AP

Затопленная трасса

Затопленная трасса

Фото: Alberto Saiz / AP

Затопленный район трущоб в Пиканье

Затопленный район трущоб в Пиканье

Фото: JOSE JORDAN / AFP

Мебельная фабрика, пострадавшая от наводнения

Мебельная фабрика, пострадавшая от наводнения

Фото: Reuters / Eva Manez

Последствия урагана

Последствия урагана

Фото: JOSE JORDAN / AFP

Подтопленный дом в Льомбае

Подтопленный дом в Льомбае

Фото: Reuters / Eva Manez

Обрушившийся мост в городе Карлет

Обрушившийся мост в городе Карлет

Фото: Reuters / Eva Manez

Поднятый ураганом автомобиль в Пиканье

Поднятый ураганом автомобиль в Пиканье

Фото: JOSE JORDAN / AFP

Автомобили на обочине дороги после оползня

Автомобили на обочине дороги после оползня

Фото: JOSE JORDAN / AFP

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Застрявшие автомобили на улице Валенсии после урагана

Фото: Alberto Saiz / AP

Последствия наводнения

Фото: Alberto Saiz / AP

Житель расчищает вход в дом от мусора, оставшегося после наводнения

Фото: Alberto Saiz / AP

Жители убирают улицу после наводнения

Фото: Alberto Saiz / AP

Жители города идут по затопленным улицам

Фото: Alberto Saiz / AP

Жители убирают мусор с улиц после наводнения

Фото: Alberto Saiz / AP

Автомобили, поврежденные наводнением

Фото: Alberto Saiz / AP

Затопленные улицы

Фото: Alberto Saiz / AP

Затопленная трасса

Фото: Alberto Saiz / AP

Затопленный район трущоб в Пиканье

Фото: JOSE JORDAN / AFP

Мебельная фабрика, пострадавшая от наводнения

Фото: Reuters / Eva Manez

Последствия урагана

Фото: JOSE JORDAN / AFP

Подтопленный дом в Льомбае

Фото: Reuters / Eva Manez

Обрушившийся мост в городе Карлет

Фото: Reuters / Eva Manez

Поднятый ураганом автомобиль в Пиканье

Фото: JOSE JORDAN / AFP

Автомобили на обочине дороги после оползня

Фото: JOSE JORDAN / AFP

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