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Вагон с древесиной загорелся на железнодорожной станции Каменогорск-1 в Ленобласти

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту возгорания вагона грузового поезда в Ленинградской области. Как сообщили в СЗТП, инцидент произошел утром 10 ноября на станции Каменогорск-1 в Выборгском районе 47-го региона.

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Фото: СЗТП

Фото: СЗТП

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Фото: СЗТП

Фото: СЗТП

Было установлено, что на станции загорелся вагон с древесиной. По предварительным данным, пострадавших нет. Задержки движения поездов не допущено. Состав следовал со станции Хвойная на Светогорский ЦБК.

В настоящий момент возгорание ликвидировано. Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка соблюдения противопожарных требований и исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта, уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал о сходе с рельсов грузового поезда на станции Лужская под Кингисеппом.

Андрей Цедрик

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