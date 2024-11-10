Минобороны сообщило о взятии села Волченка в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Волченка, расположенное в Покровском районе Донецкой народной республики, сообщило Минобороны.

Село Волченка находится на Кураховском направлении, рядом с ним расположены Марьинка, Селидово и Угледар.

С начала ноября Минобороны сообщило о взятии девяти населенных пунктов в ДНР — Кураховка, Вишневое, Кременная Балка, Максимовка, Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка. 2 ноября ведомство рассказало о взятии под контроль в Харьковской области села Першотравневое, которое находится в 40 км от Купянска.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».