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Коммерсантъ FM
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Трамп предложил оплатить долг демократов, оставшийся после предвыборной кампании

Избранный президент США Дональд Трамп в шутку предложил оплатить долг Демократической партии, возникший после предвыборной кампании. Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что речь идет о долге $20 млн.

Дональд Трамп и Камала Харрис на дебатах

Дональд Трамп и Камала Харрис на дебатах

Фото: Brian Snyder / Reuters

Дональд Трамп и Камала Харрис на дебатах

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Я очень удивлен, что у демократов, которые вели упорную и отважную борьбу на президентских выборах 2020 года, собрав рекордную сумму денег, не осталось кучи долларов... Я бы настоятельно рекомендовал нам — как партии и ради отчаянно необходимого единства — сделать это, чтобы помочь им в этот трудный момент. У нас осталось много денег»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social (цитата по The Independent). По итогам президентской кампании 2020 года, как сообщало агентство Bloomberg, победивший тогда демократ Джо Байден установил рекорд по сбору анонимных пожертвований в $145 млн.

Ранее журналист Politico Кристофер Каделаго писал в соцсети X, что за предвыборную кампанию кандидатка от демократов Камала Харрис смогла собрать более $1 млрд. 16 октября на ее счету были $118 млн, а сама кампания завершилась долгом $20 млн.

The Wall Street Journal в конце сентября писала, что совместные расходы госпожи Харрис с выбывшим из гонки президентом Джо Байденом составляли более $743 млрд.

Расходы господина Трампа — более $426 млрд. По данным The New York Times, около $120 млн в кампанию Дональда Трампа вложил бизнесмен Илон Маск. Он же перед выборами организовал розыгрыш $1 млн случайным избирателям, которые подпишут петицию за право на ношение оружия.

О президентских выборах в США — в материале «Ъ» «У Дональда Трампа дел невпроворот».

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