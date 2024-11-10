«Белогорье» вылетело из Кубка России по волейболу

Мужской клуб «Белогорье» во втором матче четвертьфинала Кубка России по волейболу в домашней игре в Туле (команда играет здесь из-за сложной оперативной обстановки в Белгороде) уступил новосибирскому «Локомотиву» со счетом 0:3 (18:25, 21:25, 22:25). В первой игре белгородцы были сильнее (2:3), но по результату двух матчей не прошли дальше.

Главный тренер «Белогорья» Александр Волков отметил, что в кубковой игре команда больше психологически не справилась: «От большого желания слишком нервничали, переживали, сильно хотели, и это нам помешало. У "Локомотива" получалось абсолютно все, летела подача, они выбили нас из приема, и мы практически ничего не сделали на блоке. Соответственно, с такой игрой сложно противостоять хорошо организованной команде».

Следующий календарный матч «Белогорье» также проведет с «Локомотивом»: в 11-м туре Суперлиги 12 ноября команды сыграют в Туле.

Александр Прытков