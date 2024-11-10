ЭСК: Егор Егоров верно рассудил матч между воронежским «Факелом» и «Химками»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза рассмотрела спорные эпизоды матча 14-го тура Российской премьер-лиги между воронежским «Факелом» и «Химками» и не нашла нарушений в работе арбитра Егора Егорова. Об этом сообщили в РФС.

Игра прошла в Воронеже 3 ноября и завершилась со счетом 1:1. «Факел» попросил ЭСК оценить работу Егора Егорова в эпизодах с голом клубу на четвертой минут, неназначением пенальти в ворота «Химок» на 75-й минуте и отменой взятия ворот гостей на 84-й минуте.

По первому эпизоду «половина членов» комиссии посчитала, что форвард «Химок» Антон Заболотный, находящийся в офсайде в момент удара по воротам его партнером по команде Александром Руденко, не мешал вратарю «Факела» Виталию Гудиеву играть в мяч, так как не совершает движения по направлению к мячу, направленному с короткой дистанции в угол ворот и «не влияет на способность вратаря реагировать на удар по воротам». «По этим причинам комиссия раздельным количеством голосов поддерживает решение судьи засчитать взятие ворот ввиду отсутствия оснований для наказания игрока "Химок» за положение вне игры в данном игровом эпизоде»,— отметили в РФС.

По эпизоду с возможным пенальти все члены ЭСК не определили факта очевидного нарушения правил со стороны защитника «Химок» Александра Филина в единоборстве с форвардом «Факела» Алексеем Каштановым: «Оба игрока использовали руки, а нападающий, отказавшись от единоборства, сам неестественно упал на газон».

Правильность отмены гола на 84-й минуте комиссия поддержала единогласно, объяснив тем, что Алексей Каштанов, будучи в офсайде в момент передачи мяча в штрафную площадь, мешал срезавшему в свои ворота Антону Заболотному играть в мяч, ведя с ним единоборство и «оказывая влияние, совершая очевидный физический контакт». Согласно правилам игры, подобные действия игрока в офсайдной позиции влияют на соперника и являются наказуемыми, отметили в ЭСК.

В 15-м туре «Факел» в Москве уступил «Локомотиву» со счетом 2:1. По итогам пока еще завершенного тура клуб находится на 14-м месте. Следующий матч «Факел» проведет в Воронеже 24 ноября против московского «Динамо».

Александр Прытков