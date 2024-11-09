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Воронежский ФК «Факел» в 15-м туре РПЛ проиграл «Локомотиву» — 2:1

Воронежский футбольный клуб «Факел» проиграл «Локомотиву» в рамках 15-го тура со счетом 2:1. Матч проходил в Москве на «РЖД-арене».

На 29-й минуте полузащитник Алексей Батраков после нарушения правил на себе реализовал пенальти и вывел «Локомотив» вперед. Нападающий «Факела» Евгений Марков на 84-й минуте сравнял счет. В конце второго тайма уже в добавленное время Алексей Батраков реализовал еще один пенальти, который судья Сергей Цыганок назначил за игру рукой защитника воронежцев Игоря Калинина в своей штрафной.

«Факел» пока остается на 14-м месте в зоне стыковых матчей, однако большинство игр этого тура еще не прошли. В следующем туре «Факел» примет московское «Динамо» — матч состоится в Воронеже на стадионе «Факел» 24 ноября.

Мария Старикова

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