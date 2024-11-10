В Челябинской области трасса М5 частично закрыта для автобусов и грузовиков

На участке федеральной трассы М5 «Урал» в Челябинской области из-за снегопада и гололедицы закрыто движение для автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта. Ограничение было введено ночью и продлится до 14 часов 10 ноября, сообщает пресс-служба госавтоинспекции региона.

Движение для автобусов и грузовиков закрыто на участке от границы с Башкортостаном до Чебаркульского района — 1548-1835 км. Сотрудники ГАИ просят водителей воздержаться от поездок по федеральной трассе. В горнозаводской зоне продолжает идти снег, видимость ограничена. Дорожные подрядчики занимаются расчисткой трассы от снега и обработкой противогололедными средствами.