9 ноября водители Казани сбили 5 пешеходов

9 ноября в Казани зафиксировали 145 дорожно-транспортных происшествий. Из них 7 — с пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Казани.

Вчера водители города сбили 5 пешеходов. ДТП произошли на тротуаре, при выезде с прилегающей территории. Также один из водителей не уступил дорогу пешеходу при повороте. В еще 2 ДТП автомобили столкнулись на светофорах.

Полицейские задержали 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще у 2 задержанных водителей не было прав управления транспортным средством. В отделы полиции доставили 8 человек по подозрению в совершении преступлений.

Диана Соловьёва