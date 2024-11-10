Американская авиация нанесла удар по складам оружия хуситов в Йемене

Военные самолеты США атаковали склады с оружием хуситов в Йемене, сообщил Пентагон AFP. Утверждается, что оружие использовалось для нападения на военные и гражданские суда в Красном море и Аденском заливе.

На складах хранилось «различные виды современного обычного вооружения», говорится в заявлении Пентагона. Связанный с хуситами телеканал Al Masirah сообщал, что силы США и Великобритании нанесли удары по объектам в столице Йемена Сане, а также в других районах.

Хуситы поддерживают палестинское движение «Хамас» в войне с Израилем. Они совершают нападения в Красном море, Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе на суда и корабли, связанные с США, Великобританией и Израилем. Американские и британские военные с начала 2024 года наносят удары по позициям хуситов в Йемене.