Уголовное дело возбудили после инцидента с вертолетом в Томской области

В Томской области возбуждено уголовное дело после инцидента с вертолетом Ми-8, происшедшем 8 ноября. Оно расследуется по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По данным ведомства, на посадочной площадке месторождения Урманское в Парабельском районе региона вертолет перед взлетом повело юзом. В результате, воздушное судно развернулось и наехало на трех человек.

«Двое мужчин получили травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровья. Третий получил ушибы и находится под наблюдением врачей»,— сообщили в управлении о последствиях авиапроисшествия.

Валерий Лавский