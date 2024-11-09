В Марий Эл на пожаре в жилом доме погиб мужчина

Вечером 9 ноября в деревне Выселок Троицкий Килемарского района произошёл пожар в доме 60-летнего мужчины, проживавшего один. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Марий Эл.

По предварительным данным, возгорание произошло около 17:00 и было потушено местным жителем. Прокуратура Килемарского района взяла на контроль установление причин и обстоятельств происшествия и проведение проверки по данному факту.

Рано утром 9 ноября ещё один пожар произошел в СНТ "Искра" Тукаевского района Республики Татарстан, где в садовом доме было обнаружено тело 65-летнего мужчины.

Анар Зейналов