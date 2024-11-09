В Улан-Удэ на сутки задержали рейс в Казань из-за неисправности самолета

Вылет рейса N4—784 авиакомпании Nordwind Airlines из Улан-Удэ в Казань задержан на сутки из-за технической неисправности самолета. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Вылет, запланированный на 9 ноября, перенесен на 10 ноября, 09:30 по местному времени.

Пассажиров разместили в гостинице. Бурятская транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров и предоставлением им услуг, предусмотренных правилами.

Анар Зейналов