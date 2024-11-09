Водитель «ВАЗа» насмерть сбил мальчика в поселке им. Морозова и сбежал с места ДТП

Около половины четвертого дня 9 ноября у дома 12 по Первомайской улице в поселке им. Морозова водитель «ВАЗ 2104» сбил 10-летнего мальчика вне зоны действия пешеходного перехода, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия ДТП в поселке имени Морозова, где водитель «ВАЗа» насмерть сбил 10-летнего мальчика

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Последствия ДТП в поселке имени Морозова, где водитель «ВАЗа» насмерть сбил 10-летнего мальчика

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Ребенок скончался на месте происшествия, водитель, которому предположительно 20 лет, оставил разбитую машину и скрылся с места аварии. Сейчас полицейские ведут поиск участника ДТП. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что около трех часов ночи на 82 км внутреннего кольца КАД 49-летний водитель Great Wall насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте.

Андрей Маркелов