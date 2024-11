Муранский феникс

Актуальный вопрос для многих дизайнерских брендов с историей длиннее, чем в сотню лет: как развиваться в ногу со временем и не потерять свою идентичность? На венецианской мануфактуре Venini эта проблема, кажется, была решена давным-давно, еще в 1921 году, когда миланский юрист Паоло Венини взял в свои руки управление стеклодувной мастерской на острове Мурано. Сооснователем бренда был антиквар Джакомо Каппеллин. Паоло придумал, как выделить свою компанию среди других подобных мастерских, которыми славится остров с XIII века. Он решил соединить старинные традиции стеклодувного мастерства с современным дизайном, привлекая к сотрудничеству лучших художников страны и мира с их идеями и творческим потенциалом. Секретом успеха было сделать ставку на правильные имена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Люстра-инсталляция Poliedri Карло Скарпы на выставке Italia Expo 61

Фото: Venini Люстра-инсталляция Poliedri Карло Скарпы на выставке Italia Expo 61

Фото: Venini

Эти принципы и по сей день определяют траекторию развития компании. Факты говорят сами за себя. В 2018 году чикагский аукционный дом Wright Auction продал скульптуру Томаса Стирнса La sentinella di Venezia, созданную на фабрике Venini в 1962 году всего в трех экземплярах, за $737 тыс. Это был рекорд за всю историю продажи муранского стекла на аукционах. Сегодня среди поклонников бренда множество знаменитостей. В их числе Мик Джаггер, Эрик Клэптон, Элтон Джон. Джанни Версаче создал модную коллекцию, посвященную Venini. Изделия фабрики есть в коллекциях таких музеев, как МоМА и Метрополитен в Нью-Йорке, Фонд Картье и Музей декоративного искусства в Париже, Музей Виктории и Альберта в Лондоне. В 2009 году компания открыла и собственный музей в Мурано, в собрании которого 45 тыс. эскизов, 10 тыс. исторических фото, 5 тыс. работ из стекла, в том числе никогда не поступавших в продажу. В 2023 году Venini получила престижнейшую премию Leonardo Qualita, которая ежегодно вручается итальянским компаниям, чья продукция отличается высочайшим качеством, инновационностью и имеет мировую известность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Паоло Венини

Фото: Venini Паоло Венини

Фото: Venini

Возвращаясь к истокам: в 1921 году целью Паоло Венини было получить признание на выставках Триеннале в Милане, Биеннале в Венеции — завоевать Европу, затем Соединенные Штаты и весь мир. Пост арт-директора компании занял итальянский художник по стеклу Витторио Цеккин. В том же году он создал легендарную вазу Veronese, ставшую одной из эмблем компании. В 2021 году в честь своего столетия компания выпустила лимитированную коллекцию ремейков этих ваз, в том числе в новых цветах: Powder Pink, Rio Green и Ox Blood Red и с золотыми вкраплениями.

Уже через год Venini открывает магазины в Венеции на пьяццетта Леончини и в Париже. Произведения Цеккина для компании показывают на выставках в Венеции и Милане. В 1923 году вазы и светильники Venini становятся модным аксессуаром, компания открывает бутик на виа Монтенаполеоне в Милане, существующий и сегодня.

Вскоре компания получает право поставлять свою продукцию во все посольства Италии. Коллекция Ambasciata производится для представительств страны по всему миру. В 1925 году на знаменитой Выставке декоративного искусства в Париже, давшей название стилю ар-деко, в вестибюле итальянского павильона были представлены «Альберелли» (маленькие стеклянные деревья) с завитками и плодами, разработанные Цеккином. Бренд получил гран-при за люстру на 30 ламп с фигурными украшениями, которая стала первым осветительным прибором, когда-либо показанным на выставке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вазы Fazzoletto, Фульвио Бьянкони Фото: Venini Бутик Venini в Мурано Фото: Venini Ваза Veronese Kintsugi, черное стекло, золото, Витторио Цеккин Фото: Venini Следующая фотография 1 / 3 Вазы Fazzoletto, Фульвио Бьянкони Фото: Venini Бутик Venini в Мурано Фото: Venini Ваза Veronese Kintsugi, черное стекло, золото, Витторио Цеккин Фото: Venini

На XV биеннале искусств в Венеции компания представила большой стеклянный фонтан и люстру, спроектированные Наполеоне Мартинуцци. 1930-е годы — эпоха стеклянных фонтанов, на многочисленных выставках блистает фонтанами Рене Лалик. Venini не отстает от конкурента и поражает публику своими изделиями. Паоло Венини создает вазы и светильники по собственным эскизам. В это же время Venini начинает работать с освещением в общественных зданиях: офисах банков, в отелях и министерствах, штаб-квартирах крупных корпораций. Это направление стало традиционным для компании.

В 1932 году начинается важный период истории компании — сотрудничество со знаменитым дизайнером Карло Скарпой. Он создал для Venini множество произведений, вошедших в учебники по дизайну. В 2012 году красно-черная ваза Laccati, созданная Скарпой в 1940-м, ушла на аукционе Christie’s за €241 тыс. В 1961 году Скарпа создал потрясающую инсталляцию Poliedri, состоявшую из более чем 4 тыс. стеклянных модулей Venini и похожую на светящийся сталактит, для выставки Italia Expo в Турине. Poliedri стала символом итальянского стеклодувного искусства на все времена. Кстати, в 2023 году мастера фабрики воссоздали это выдающееся произведение, и на Миланском мебельном салоне этого года оно было хедлайнером стенда Venini, да и всей выставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вазы из серии Bolle, Тапио Вирккала Фото: Venini Фрагмент выставки Napoleone Martinuzzi. Venini 1925-1931 в Фонде Cini, Венеция 2013 Фото: Venini Тарелки Piatto di Tapio, Тапио Вирккала Фото: Venini Следующая фотография 1 / 3 Вазы из серии Bolle, Тапио Вирккала Фото: Venini Фрагмент выставки Napoleone Martinuzzi. Venini 1925-1931 в Фонде Cini, Венеция 2013 Фото: Venini Тарелки Piatto di Tapio, Тапио Вирккала Фото: Venini

В 1946 году в компанию приходит еще один великий дизайнер и архитектор — Джо Понти. Этому значимому для всей истории стекольного дела партнерству Venini посвятила часть своей новейшей коллекции. В нее вошли как переизданные, так и неизданные произведения Понти: прежде всего вазы, а также стаканы, кувшины, графины точеных форм в необычных цветовых решениях. В 1949 году дизайнер Фульвио Бьянкони создал еще одно произведение, ставшее культовым: вазу Fazzoletto, которая напоминала развевающийся на ветру платок. Ремейки этой вазы в необычном цветовом исполнении вошли в капсульную коллекцию этого года Pesca. В 1956 году Массимо Виньелли получает «Золотой циркуль» — высшую награду итальянского дизайна — за серию светильников Funghi («Грибы»). Они выполнены по уникальной стеклодувной технологии: стекло пронизано сотнями полосок, словно изготовлено из ткани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бутылки Donna Campigliesca, коллекция Gio Ponti

Фото: Venini Бутылки Donna Campigliesca, коллекция Gio Ponti

Фото: Venini

В 1959 году Паоло Венини скончался, но курс его компании не изменился. Бренд занимается освещением дворцов и лучших отелей. В крупнейших музеях мира проходят выставки изделий фабрики Venini. Лобби отеля Mandarin в Сингапуре украшает грандиозная 25-тонная люстра из стеклянных элементов Venini на металлическом каркасе, созданная по проекту архитектора Дона Эштона. Компания освещала палаццо Квиринале в Риме, промышленное здание Cartiera Burgo в Турине, казино на Лидо в Венеции, фойе кабаре «Мулен Руж», Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, дворцы шейхов на Ближнем Востоке.

В октябре 1972 года страшный пожар в офисе Venini уничтожил практически все эскизы и прототипы. Но компания смогла выжить. В 1980-е Venini активно переиздает реплики своих самых знаменитых моделей, и они пользуются большой популярностью.

Важнейшей вехой в истории компании стал 1988 год: с ней начал сотрудничать архитектор, дизайнер и художник Алессандро Мендини. Сотрудники и руководство компании называли его «душой Venini». Он создал множество произведений. В 2002-м — скульптуру Guerrier de Verre («Воин из стекла»), она была выпущена тиражом 36 экземпляров, в том числе с золотыми сережками с бриллиантами, и стала одной из эмблем компании Venini. В 2006 году в честь 85-летия компании Мендини написал книгу «Размышления о ценности и значении Venini в мире искусства», которая стала ее манифестом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ваза Yemen, Этторе Соттсасс

Фото: Venini Ваза Yemen, Этторе Соттсасс

Фото: Venini

К 1990-м годам в Италии, кажется, не было ни одного знаменитого дизайнера, который бы не поработал для Venini. Этторе Соттсасс, Чини Боэри, Гае Ауленти, Вико Маджистретти, Марко Дзанузо, Марио Беллини, Паоло Портогези — лишь немногие из них. Каждый оставил свой значимый след в истории бренда и в истории декоративного искусства. Художников и дизайнеров привлекает мастерство стеклодувов фабрики. Они способны воплотить в реальность любые фантазии, любые замыслы, и творцы пользуются этой свободой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вазы из коллекции Kukinto, Тимо Сарпанева Фото: Venini Ваза из коллекции «Где мои очки?», Рон Арад Фото: Venini Следующая фотография 1 / 2 Вазы из коллекции Kukinto, Тимо Сарпанева Фото: Venini Ваза из коллекции «Где мои очки?», Рон Арад Фото: Venini

Продукция Venini делится на два направления. Art Light — это освещение: люстры, бра, напольные и настольные лампы, потолочные системы. Art Glass — предметы декора интерьера и сервировки стола. В 2024 году в новую коллекцию вошли произведения нью-йоркского архитектора Питера Марино, который создал эксцентричные вазы и стаканы с контрастными цветными вкраплениями, они выпущены ограниченным тиражом. Рон Арад дополнил ироничную серию Where are my glasses («Где мои очки»): на яркие дизайнерские вазы надеты выразительные черные оправы. Вазы Clessidre sommerse похожи на большие песочные часы. Они созданы по мотивам ваз Фульвио Бьянкони и Паоло Венини 1957 года. Капсульная коллекция Pesca включает культовые вазы Venini в новом песочно-розовом оттенке. Компания славится богатством оттенков своих изделий, их насчитывается около 125, что большая редкость для стеклодувного производства. Kukinto — эксклюзивная коллекция ваз, созданная в память о финском дизайнере Тимо Сарпаневе и отличающаяся уникальным сочетанием красок и форм. В число Art Light в этом году вошли светильники Fantasmino XL в форме стеклянных колокольчиков, Gran Balloton Luce — покрытые ромбовидным узором шары, и круглые светильники со ступенчатым рельефом Gran Deco Luce.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Светильники из серии Balloton на фабрике Venini в Мурано Фото: Venini Ваза Cilindro, ограниченный тираж, Питер Марино Фото: Venini Светильник Tiara Luce, Франческо Луккезе Фото: Venini Следующая фотография 1 / 3 Светильники из серии Balloton на фабрике Venini в Мурано Фото: Venini Ваза Cilindro, ограниченный тираж, Питер Марино Фото: Venini Светильник Tiara Luce, Франческо Луккезе Фото: Venini

Произведения из новой коллекции можно приобрести в корнере Venini в ЦУМе, а также в ДЛТ, Barvikha Luxury Village, Третьяковском проезде и бутиках Gallery Royal.

Антонина Плахина