Свердловская ГИБДД предупредила о сложных условиях на дорогах из-за снегопадов

Свердловские инспекторы ГИБДД попросили водителей быть аккуратнее на дорогах из-за снегопадов в большей части региона. По данным Госавтоинспекции, на дорогах рыхлый снег, местами отмечается ледяной накат, в некоторых районах дует сильный боковой ветер и ухудшилась видимость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«При таких погодных условиях из-за снижения коэффициента сцепления шин с проезжей частью у транспортного средства увеличивается тормозной путь, что ведет к повышенному риску совершения ДТП и к затруднению движения по автодорогам населенных пунктов и на загородных трассах»,– прокомментировали в ГИБДД.

Инспекторы призывают водителей быть внимательными во время управления автомашинами, а молодым водителям, по возможности, советуют отложить дальние поездки. О ДТП просят сообщать в дежурную часть полиции по тел.02, 102.