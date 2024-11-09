В Чувашии представили около 60 проектов развития муниципалитетов до 2030 года

Глава Чувашии Олег Николаев провел стратегическую сессию, на которой главы 23 муниципалитетов представили около 60 проектов социально-экономического развития на 2025–2030 годы. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

На сессии «Проекты-драйверы развития территорий. Перезагрузка» обсуждались инициативы, направленные на долгосрочные улучшения в республике. Олег Николаев подчеркнул, что проекты должны иметь реальный эффект на местную экономику, обеспечивать социальные улучшения и способствовать новым специализациям в районах.

Среди ключевых проектов — строительство базы отдыха в Алатырском округе, создание цеха по переработке яблок с производством пюре, соков и джемов в Аликовском районе, агротехнопарка в Батыревском районе и производства для переработки хмеля в Вурнарском районе. В Ибресинском районе планируют создать лесной парк с зонами для глемпинга и кемпинга, в Козловском — развивать машиностроительный комплекс, а в Комсомольском — построить логистический центр.

В Красноармейском районе разрабатывают проект бизнес-агрегатора, в Красночетайском — агрохолдинга по производству мясной и молочной продукции, а в Мариинско-Посадском районе планируется открыть завод по производству металлических конструкций из алюминия. В Моргаушском районе появится агротехнопарк, в Порецком — производство гипсобетонных строительных материалов, а в Урмарском — цех по выпуску гидроаккумуляторов. В Цивильском районе создадут агропромышленный парк и логистический центр, в Чебоксарском — санаторно-курортный комплекс.

Городские округа также предложили значимые проекты, включая многофункциональную территорию в Заволжье, развитие Казанской набережной в Чебоксарах и создание речного порта в Новочебоксарске. В Канаше планируют построить комплекс по выращиванию черной львинки и птицефабрику, а в Шумерле запустят проект «Инфраструктура для жизни» для создания энергоэффективного цифрового города.

Господин Николаев также анонсировал, что после утверждения программы члены правительства республики будут выезжать в муниципалитеты для детальной оценки и обсуждения программ развития на местах.

Ранее сообщалось, что Чувашия получит более 100 млрд рублей из федерального бюджета с 2025 по 2027 годы.

Анар Зейналов