Свердловские власти рассказали, куда сообщать для уборки дорог от снега

На уборку региональных дорог в период снегопадов в Свердловской области вышли 256 единиц техники. По данным свердловского управления автомобильных дорог для борьбы с зимней скользкостью с начала дня израсходовано 603 кубометров пескосоляной смеси. Вчера дорожники применили 1,7 тыс. кубометров противогололедных материалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным синоптиков, снег ожидается весь день, в отдельных районах зафиксирована изморозь, гололед, метель. Инспекторы ГИБДД предупредили о сложных дорожных условиях и попросили водителей быть аккуратнее на дорогах.

По данным департамента информационной политики, жители могут сообщить об участках дорог, где нудно убрать снег по телефонам специальных диспетчерских служб: