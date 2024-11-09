Свердловские власти рассказали, куда сообщать для уборки дорог от снега
На уборку региональных дорог в период снегопадов в Свердловской области вышли 256 единиц техники. По данным свердловского управления автомобильных дорог для борьбы с зимней скользкостью с начала дня израсходовано 603 кубометров пескосоляной смеси. Вчера дорожники применили 1,7 тыс. кубометров противогололедных материалов.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
По данным синоптиков, снег ожидается весь день, в отдельных районах зафиксирована изморозь, гололед, метель. Инспекторы ГИБДД предупредили о сложных дорожных условиях и попросили водителей быть аккуратнее на дорогах.
По данным департамента информационной политики, жители могут сообщить об участках дорог, где нудно убрать снег по телефонам специальных диспетчерских служб:
- На федеральных трассах (Пермского, Тюменского, Челябинского, Курганского трактов) по телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ «Уралуправтодор» 8-800-200-63-06;
- На региональных трассах по телефону дорожной диспетчерской службы Управления автодорог Свердловской области +7 (343) 261-79-83;
- О снеге на улицах Екатеринбурга нужно сообщать в ЕДДС Екатеринбурга: +7 (343) 304-12-04; +7 (343) 304-12-08