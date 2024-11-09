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Коммерсантъ FM
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В МВФ отказались раскрыть статус оформления визы США Ксении Юдаевой

Международный валютный фонд (МВФ) не готов сообщить статус оформления американской визы исполнительному директору от России Ксении Юдаевой. С апреля 2022 года она находится под санкциями США. В Вашингтоне расположена штаб-квартира МВФ.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«У нас нет комментариев помимо тех, которыми я поделилась на текущий момент»,— сказала «РИА Новости» представитель фонда в ответ на вопрос, на каком этапе находится оформление визы госпожи Юдаевой и общалась ли она с главой МВФ Кристалиной Георгиевой после назначения.

Чем известна ушедшая из ЦБ в МВФ Ксения Юдаева

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Ксения Юдаева на протяжении почти десяти лет, с сентября 2013 года до августа 2023-го, занимала пост первого зампреда Центробанка (ЦБ). Она курировала в том числе вопросы установления курсов валют и формирования денежно-кредитной статистики. В сентябре премьер Михаил Мишустин поручил представить кандидатуру Ксении Юдаевой на пост исполнительного директора в МВФ. Госпожа Юдаева вступила в должность 1 ноября. Вместо нее советником главы ЦБ с декабря станет Алексей Можин.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Ксения Юдаева готовится принять пост».

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