В Татарстане в ДТП на трассе М-7 погибли два человека

В пятницу 8 ноября в Рыбно-Слободском районе Татарстана столкнулись Volkswagen Polo и грузовик «МАЗ», в результате чего погибли два человека. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

По предварительным данным, авария произошла около 20:00 на 905-м километре трассы М-7 «Волга». Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте от полученных травм, трое других пассажиров госпитализированы. Водитель грузовика не пострадал.

На место происшествия прибыл прокурор района Максим Жолобов. Начата процессуальная проверка, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее 2 ноября на 776-м километре федеральной трассы М-7 произошло крупное ДТП с участием четырех грузовиков. Три машины загорелись, один человек пострадал.

Анар Зейналов