Пассажир иномарки погиб в ДТП в Туапсинском районе

В пятницу, 8 ноября, в Туапсинском районе произошла авария, в которой один человек погиб, а водитель авто получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в официальном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вечером около 19:20 на трассе в Туапсинском районе 37-летний житель Радужного Ханты-Мансийского автономного округа управлял автомобилем марки «БМВ». Иномарка двигалась по обочине и наехала на стоящий грузовой автомобиль «Вольво» с полуприцепом «Шмитц».

После столкновения 49-летний пассажир иномарки скончался на месте происшествия. Водителя «БМВ» госпитализировали с травмами.

«Ъ-Сочи» писал, что в Туапсинском районе произошло смертельное ДТП с участием «БМВ». Автомобили столкнулись во время непогоды.