На Урале будут судить экс-замначальника колонии по делу о краже 9 тонн металла

В Свердловской области будут судить бывшего замначальника исправительной колонии по делу о краже девяти тонн металла. Он обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения), рассказали в пресс-службе регионального СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в октябре прошлого года обвиняемый подготовил фиктивные документы и организовал вывоз с территории колонии более девяти тонн металлических конструкций под видом остатков металлолома. «В дальнейшем эти конструкции были сданы в пункт приема металлолома. Денежные средства от сдачи металла были получены обвиняемым, после чего его задержали»,— рассказали в СКР.

Напомним, ранее суд в Екатеринбурге приговорил местного жителя к 6,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за кражу более 14 млн руб. Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Виталий Красиков