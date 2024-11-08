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Жителя Рыбинска обвиняют в госизмене

В отношении жителя Рыбинска возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.

Фото: Пресс-служба УФСБ по Ярославской области

Фото: Пресс-служба УФСБ по Ярославской области

В ведомстве считают, что 28-летний житель Рыбинска «инициативно» установил контакт с представителем запрещенной в России организации, которая используется главным управлением разведки Минобороны Украины.

«Установлено, что задержанный по заданию украинского куратора осуществлял сбор и передачу сведений об объектах ВС России. В ходе обыска у него изъяты средства связи, содержащие переписку, полностью изобличающую его противоправную деятельность»,— говорится в пресс-релизе УФСБ.

Кировский суд Ярославля арестовал обвиняемого. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Алла Чижова

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