В Тюменской области ожидаются сильный снег и ветер с порывами до 20 м/с

На территории Тюменской области в субботу, 9 ноября, ожидаются сильный снег, днем порывы ветра могут достигнуть 15-20 м/с, в отдельных районах возможен гололед. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Утром 9 ноября в Тюмени будет дождь со снегом, дневная температура воздуха составит -3°...-4°, вечером будет 6°...5°. По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в воскресенье, 10 ноября, ночью будет -2°, днем — -1°. Временами ожидается снег, ветер 5 м/с.

Полина Хабарова