В Казанском кремле проведут ремонт Консисторской башни

В Казани отремонтируют объект культурного наследия федерального значения — Консисторскую башню XVI–XVII веков, входящую в состав Казанского кремля. Проект получил положительное заключение госэкспертизы.

Консисторская башня, являющаяся частью Казанского кремля, будет отремонтирована в рамках программы по сохранению объектов культурного наследия. Работы включают гидрозащиту, восстановление кладки, заделку трещин, а также укрепление стен и фундамента.

Проект ремонтных работ разработан «Татинвестгражданпроектом», застройщиком является музей-заповедник «Казанский кремль».

Башня, построенная в конце XVI — начале XVII века, имеет уникальную архитектуру и историю, тесно связанную с развитием православия в Поволжье. В разные исторические периоды она выполняла функции как оборонного, так и административного здания, став частью Казанской епархиальной консистории.

В пресс-службе Госэкспертизы отметили, что Консисторская башня является памятником истории и архитектуры, охраняемым государством. Восстановление объекта позволит сохранить его облик, отражающий архитектурные традиции XVII века.

Ранее сообщалось, что Госэкспертиза одобрила проект по реставрации «Здaния дyxoвнoгo yчилищa» в Чистополе.

Анар Зейналов