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В Чистополе отреставрируют «Здaниe дyxoвнoгo yчилищa»

В Чистополе отреставрируют объект культурного наследия «Здание духовного училища, начало XX века», расположенное на улице Бебеля. Госэкспертиза Татарстана одобрила проект восстановительных работ.

В ходе реставрации планируется восстановление фасадов, включая декоративные элементы, а также внутренней системы водоснабжения и канализации. Будут проведены работы по восстановлению окон и дверей, а также общестроительные работы в помещениях.

Застройщиком является Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1», а техническим заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».

Трехэтажное здание было построено в 1895 году по проекту казанского архитектора Льва Хрщоновича и включает в себя элементы псевдорусского, классицистического и псевдоготического стилей. В разные годы в здании размещались Учительский институт, филиал КГТУ «Восток», механический цех Второго Московского часового завода и с 1970 года — гимназия №1.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Казани планируют начать реставрацию башни Сююмбике.

Анар Зейналов

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