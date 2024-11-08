В аварии грузовиков на М-8 пострадал водитель

В Ростовском районе Ярославской области на федеральной трассе М-8 в результате столкновения трех грузовых автомобилей пострадал водитель. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

По информации из соцсетей, авария произошла вечером 8 ноября в поселке Петровское и привела к пробке. На кадрах с места событий видно, что столкнулись три грузовых автомобиля, двигавшихся в попутном направлении. Сильно пострадала кабина грузовой машины, которая ехала последней.

«В результате столкновения трех грузовых автомобилей в Ростовском районе водитель автомобиля Mercedes 1971 года госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего»,— прокомментировали в УМВД.

Алла Чижова