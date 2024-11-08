Альметьевские общественники получили 10 млн рублей на благоустройство дворов

В Альметьевске территориальные общественные самоуправления (ТОСы) стали победителями республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» 2023 года и получили гранты на благоустройство в размере более 10 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба главы района.

В конкурсе оценивались качество взаимодействия с жителями, активность на собраниях и реализация инициатив по улучшению микрорайонов. Первые места заняли ТОС-10 и ТОС-11, а еще 17 самоуправлений стали призерами.

На полученные средства в дворах установлены малые архитектурные формы и спортивное оборудование, что значительно улучшило условия для жителей.

В июле сообщалось, что в Казани в этом году благоустроят 254 двора на сумму 1 млрд руб.