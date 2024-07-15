В 2024 году в Казани благоустроят 254 двора за 1 млрд рублей
В текущем году в Казани планируется благоустроить 254 двора. Благоустройство проходит в рамках республиканской программы «Наш двор». Об этом стало известно на аппаратном совещании Исполнительного комитета Казани.
Ремонтные работы во дворе на улице Челюскина. Рабочий во время ремонта.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В текущем году в Авиастроительном и Ново-Савиновском районе Казани благоустроят 50 дворов, общая сумма вложений — 1 млрд руб. В 12 дворах работы уже завершены, сейчас ведутся работы в 23 дворах. В этом году планируется обновить 135 тыс. кв. м асфальтового покрытия, более 1277 светильников, 747 опор освещения и 969 малых архитектурных форм.
Параллельно с проведением работ по благоустройству ведется демонтаж незаконно построенных объектов. Демонтажу подверглись 16 гаражей и 2 нелегальные стоянки.
В Московском и Кировском районах Казани будет благоустроено 66 дворов. На данный момент завершены работы в 12 дворах, а в 23 дворах работы продолжаются. В этом году планируется обновить 131 тыс. кв. м асфальтового покрытия и 1106 малых архитектурных форм, среди которых: 383 единицы оборудования для детских и спортивных площадок, 256 лавочек, 238 урн и 40 контейнерных площадок.
В этих двух районах Казани в 2025 году также планируют благоустроить еще 50 дворовых территорий, а в 2026 году — 61.
В Вахитовском и Приволжском районах благоустроят 77 дворов. На данный момент завершены работы в 36 дворах, а в 16 дворах работы продолжаются. В этом году планируется обновить 135 тыс. кв. м асфальтового покрытия, установить более 1200 светильников, 832 опоры освещения и 969 малых архитектурных форм.
В Советском районе планируется благоустройство 61 двора. В 30 дворах района уже завершены дорожные работы, а в 26 дворах завершился монтаж опор освещения. На данный момент установлено 536 малых архитектурных форм — это порядка 40% от запланированного числа.
Параллельно с проведением работ по благоустройству в районе также ведется демонтаж незаконно построенных объектов, всего было демонтировано более 50 незаконных объектов.
Программа «Наш двор» реализуется с 2020 года. В текущем году на благоустройство всех семи районов города направили порядка 3,75 млрд руб.
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