В 2024 году в Казани благоустроят 254 двора за 1 млрд рублей

В текущем году в Казани планируется благоустроить 254 двора. Благоустройство проходит в рамках республиканской программы «Наш двор». Об этом стало известно на аппаратном совещании Исполнительного комитета Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ремонтные работы во дворе на улице Челюскина. Рабочий во время ремонта.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Ремонтные работы во дворе на улице Челюскина. Рабочий во время ремонта.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В текущем году в Авиастроительном и Ново-Савиновском районе Казани благоустроят 50 дворов, общая сумма вложений — 1 млрд руб. В 12 дворах работы уже завершены, сейчас ведутся работы в 23 дворах. В этом году планируется обновить 135 тыс. кв. м асфальтового покрытия, более 1277 светильников, 747 опор освещения и 969 малых архитектурных форм.

Параллельно с проведением работ по благоустройству ведется демонтаж незаконно построенных объектов. Демонтажу подверглись 16 гаражей и 2 нелегальные стоянки.

В Московском и Кировском районах Казани будет благоустроено 66 дворов. На данный момент завершены работы в 12 дворах, а в 23 дворах работы продолжаются. В этом году планируется обновить 131 тыс. кв. м асфальтового покрытия и 1106 малых архитектурных форм, среди которых: 383 единицы оборудования для детских и спортивных площадок, 256 лавочек, 238 урн и 40 контейнерных площадок.

В этих двух районах Казани в 2025 году также планируют благоустроить еще 50 дворовых территорий, а в 2026 году — 61.

В Вахитовском и Приволжском районах благоустроят 77 дворов. На данный момент завершены работы в 36 дворах, а в 16 дворах работы продолжаются. В этом году планируется обновить 135 тыс. кв. м асфальтового покрытия, установить более 1200 светильников, 832 опоры освещения и 969 малых архитектурных форм.

В Советском районе планируется благоустройство 61 двора. В 30 дворах района уже завершены дорожные работы, а в 26 дворах завершился монтаж опор освещения. На данный момент установлено 536 малых архитектурных форм — это порядка 40% от запланированного числа.

Параллельно с проведением работ по благоустройству в районе также ведется демонтаж незаконно построенных объектов, всего было демонтировано более 50 незаконных объектов.

Программа «Наш двор» реализуется с 2020 года. В текущем году на благоустройство всех семи районов города направили порядка 3,75 млрд руб.

Влас Северин «Ъ-Казань»

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