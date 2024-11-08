В Чувашии прокуратура требует от администрации района принять газовые объекты

Прокуратура Мариинско-Посадского района подала в суд иск к местной администрации, требуя принять на баланс бесхозяйные объекты газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики.

В ходе проверки прокуратура установила, что на территории муниципального округа находятся объекты газового хозяйства, включая действующие участки газопроводов, которые не числятся на балансе ни у одной организации. Эти объекты фактически остаются бесхозяйными.

Местная администрация не предприняла шагов для постановки объектов на учет и оформления их в муниципальную собственность. В ответ прокуратура обратилась в суд с требованием признать девять объектов газоснабжения бесхозяйными и обязать администрацию поставить их на баланс для надлежащего содержания.

Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал администрацию выполнить необходимые процедуры для учета и дальнейшего обслуживания объектов газового хозяйства.

В октябре «Татэнерго» приняло на баланс более 600 км тепловых сетей в Нижнекамске из-за 71% износа городских теплотрасс.

Анар Зейналов