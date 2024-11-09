На модернизацию электросетей Республики Алтай выделят 3,9 млрд рублей

Республика Алтай получит средства федерального бюджета на замену изношенного оборудования и строительство новых ЛЭП, а также подстанций. «Ожидаемый объем средств для нашей республики на ближайшие три года — более 3,9 млрд руб.»,— сообщил в своем Telegram-канале глава региона Андрей Турчак.

По его словам, первая часть от этой суммы поступит в 2025 году. В июле этого года господин Турчак сообщал, что износ электросетевого оборудования региона составляет около 70%. Это приводит к частым перебоям в работе электросистем и соответственно отключениям на территории республики.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале 2022 года компания ПАО «Россети Сибирь» сообщала о планах вложить модернизацию и ремонт электросетей Республики Алтай 428 млн руб. Большая часть средств (196 млн руб.) тогда была направлена на техническое перевооружение подстанции «Эликманарская» (110/10кВ) в Чемальском районе.

Александра Стрелкова