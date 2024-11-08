Жителя Узбекистана приговорили к 8 годам за перевозку наркотиков через Чувашию

Ибресинский районный суд Чувашии приговорил 32-летнего гражданина Узбекистана к восьми годам колонии строгого режима за попытку сбыта крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики.

Как установил суд, 23 июля 2024 года мужчина на автомобиле Volkswagen Polo забрал из тайника в Московской области более килограмма синтетических наркотиков, намереваясь доставить их для дальнейшего сбыта в Ульяновской области. Около 13:50 на участке автодороги М-12, проходящей через Ибресинский муниципальный округ, его автомобиль остановили сотрудники полиции, которые изъяли запрещенные вещества.

Суд признал мужчину виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков и назначил ему восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее в Чувашии задержали 41-летнего жителя Новгородской области с 40 кг синтетических наркотиков, которые он вез в Свердловскую область для сбыта.

Анар Зейналов