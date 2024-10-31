40 кг наркотиков пытался перевезти через Чувашию житель Новгородской области

В Чувашии задержан 41-летний житель Новгородской области с крупной партией синтетических наркотиков. Мужчина направлялся в Свердловскую область для сбыта партии весом около 40 кг. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики.

Задержание произошло на территории Комсомольского муниципального округа, где сотрудники полиции обнаружили у подозреваемого около 40 кг запрещенного вещества. Наркотики изъяты из незаконного оборота, а дело передано в Яльчикский районный суд для рассмотрения по существу.

Действия обвиняемого квалифицируются по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Анар Зейналов