Двух тюменцев будут судить по делу о бандитизме и похищении человека

Прокуратура направила в Тюменский облсуд уголовные дела о бандитизме и похищении человека. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, утверждено обвинительное заключение по уголовным делам в отношении двух местных жителей 24-х и 35-ти лет.

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Следствие считает, что в 2022 году обвиняемые вошли в состав организованной их знакомым вооруженной преступной группы с целью нападения на лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков в Тюмени, и хищения у них имущества.

Назначая встречи под различными предлогами, соучастники вывозили потерпевших на машине в малолюдные места, где под угрозой пистолета требовали передать деньги, забирали у них телефоны и с помощью банковских приложений похищали средства со счетов, в том числе оформляя на имя потерпевших микрозаймы.

После этого члены банды заставляли потерпевших «признаваться» в том, что они якобы являются наркоторговцами и записывали «признание» на видео, угрожая распространить его в случае обращения потерпевших в полицию. В результате троим потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 750 тыс. руб.

В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в участии в устойчивой вооруженной группе (банде) и в совершаемых ею нападениях ч. 2 ст. 209 УК РФ; в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, вызвавшего длительное расстройство здоровья (п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ); грабеже (п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ); разбое с применением оружия, совершенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья (п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ); вымогательстве с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

36-летний организатор банды скрылся от следствия, сейчас он находится в розыске.

Полина Хабарова