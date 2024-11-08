Военком Читы: участие в СВО не освобождает от срочной службы
Военный комиссар Читы Константин Селезнев заявил, что участие в СВО не освобождает от призыва на срочную службу. Так он прокомментировал порталу Chita.ru историю участника СВО, получившего повестку для прохождения медкомиссии.
Военный комиссар Читы Константин Селезнев
Фото: кадр из видео
«Если человек является годным по результатам медкомиссии и не имеет отсрочки, то его обязаны призвать»,— отметил военком, сославшись на нормы федерального законодательства.
Сообщается, что получивший повестку житель Читы участвовал в спецоперации в составе подразделения «Шторм», ему 24 года, имеет ранение.