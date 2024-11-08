Военком Читы: участие в СВО не освобождает от срочной службы

Военный комиссар Читы Константин Селезнев заявил, что участие в СВО не освобождает от призыва на срочную службу. Так он прокомментировал порталу Chita.ru историю участника СВО, получившего повестку для прохождения медкомиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военный комиссар Читы Константин Селезнев

Фото: кадр из видео Военный комиссар Читы Константин Селезнев

Фото: кадр из видео

«Если человек является годным по результатам медкомиссии и не имеет отсрочки, то его обязаны призвать»,— отметил военком, сославшись на нормы федерального законодательства.

Сообщается, что получивший повестку житель Читы участвовал в спецоперации в составе подразделения «Шторм», ему 24 года, имеет ранение.

Влад Никифоров, Иркутск