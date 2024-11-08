Линда, «Элли на маковом поле» и спектакль «Несносная Клара»

На концертных площадках Екатеринбурга выступят группы Seven Note Collective, «Элли на маковом поле», а также певица Линда. В музеях можно посетить выставки «Восхождение» Заигра Макинского и «Двадцать один длинный, один короткий» и лекцию «Советский киноавангард: Эйзенштейн». В театрах — стать зрителями спектаклей «Идеальный свидетель» с Игорем Ливановым и Юлией Такшиной, «Несносная Клара» с Татьяной Орловой и Вадимом Андреевым, а также постановку «СуперSTARS» с Олесей Железняк. А в кино — посмотреть фильм «Каникулы» режиссера Анны Кузнецовой. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Линда

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Певица Линда

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Концерты

В Ельцин-центре 9 ноября состоится концерт группы Seven Note Collective «Авторская джазовая музыка». Коллектив исполняет современный авторский джаз — слияние многих стилей: рока, фанка, фьюжна, соула. Музыканты экспериментируют со звуком и добавляют разные эффекты в свои произведения. Они исполняют авторские композиции клавишницы Анастасии Шпилевой и аранжировки на произведения современных авторов. Группа была создана в 2020 году студентами музыкального училища имение Чайковского в Екатеринбурге. Стоимость билета на концерт — от 500 руб.

На концертной площадке «Свобода» 10 ноября состоится концерт певицы Линды. Она вновь откроет своим поклонникам безграничный философско-творческий мир, в котором каждый в зале почувствует совпадающие вибрации мироощущений энергий и эмоций от музыки и происходящего на сцене действа. Линда известна по таким песням, как «Никогда», «Мало огня», «Ворона», «Цепи и кольца», «Отпусти меня», «Сидите потише» и другим. Стоимость билета на концерт — от 2,4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловская филармония

Фото: Алена Тронина Свердловская филармония

Фото: Алена Тронина

В Свердловской государственной академической филармонии 10 ноября состоится концерт «Прокофьев, которого мы любим, но не знаем». Сергей Прокофьев — композитор, чье творчество не имеет границ: симфонии, балеты, оперы, кинематограф подвластны его гениальному перу. Наверное, нет человека, который бы не узнал темы из фильмов «Иван Грозный» и «Александр Невский», «Танец рыцарей» из «Ромео и Джульетты», а сказка «Петя и волк» многим известна с детства. В программе концерта: Симфониетта для малого оркестра, симфония № 1 «Классическая», Марш для духовых, Праздничная поэма «Встреча Волги с Доном» и другие произведения. Стоимость билета — от 900 руб.

В «Синара Центре» 14 ноября пройдет концерт цыганского коллектива «Ритмы Ромэн». Зрителей ждут старинные таборные песни, пропитанные духом свободы и истории, цыганские романсы из известных фильмов: «Табор уходит в небо», «Мой ласковый и нежный зверь» и танцы. Стоимость билета на концерт — от 1 тыс. руб.

На «Фабрике» 15 ноября выступит «Элли на маковом поле». В этой пронзительной музыке сплелось все: проникновенный голос дореволюционных романсов, тонкая поэзия, чарующие звуки фортепиано, бескрайняя любовь и волшебство. Исполнительница известна по таким песням, как «Русские горки», «Любовь моя», «Футболка», «Дыши» и другим. Стоимость билета — от 1,8 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выставки

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств продолжает работать выставка «Искусство быть вместе», посвященная году семьи. При слове «семья» у каждого человека рождается свой образ: теплые посиделки в кругу родных и близких, детская комната, наполненная игрушками и звонким смехом, родной дом, оставленный в юности, или дорогой сердцу интерьер. В выставочных залах можно увидеть живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, фотографию, арт-объекты, инсталляции, которые найдут отклик у людей разных поколений. Выставка будет открыта до 15 декабря, стоимость полного билета на нее — 100 руб.

В пространстве школы-студии Льва Хабарова 9 ноября откроется выставка работ Загира Макинского «Восхождение», которая будет посвящена памяти хореографа и альпиниста Игоря Рамазанова. Художник-самоучка Загир Макинский начал свой творческий путь в 2023 году, и создал более 150 живописных и графический произведений, панно и арт-объектов из дерева. Тема «восхождения» для Загира Макинского многогранна и символична. В философском смысле «восхождение» — это история преодоления препятствий: жизненных обстоятельств, внутренних смятений, это путь, который совершает каждый человек, идя к своей мечте. А еще для Загира Макинского слово «восхождение» неразрывно связано с его сыном Игорем Рамазановым, который трагически погиб в горах. Выставка продолжит работу до 30 ноября, вход на нее свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Музей андеграунда

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 12 ноября пройдет лекция Михаила Витушко «Советский киноавангард: Эйзенштейн». Слушатели узнают о теоретическом наследии Сергея Эйзенштейна, в котором главную роль играет разработанный им «монтаж аттракционов». Также в лекции будут затронуты биографические аспекты и содержание ключевых работ: «Стачка», «Броненосец Потемкин», «Октябрь», «Бежин луг», «Александр Невский» и «Иван Грозный». После лекции пройдет показ фильма «Броненосец Потемкин». Стоимость полного билета — 400 руб.

В арт-галерее Ельцин-центра 15 ноября откроется выставка «Двадцать один длинный, один короткий», на которой будет представлено современное российское искусство из коллекции Антона Козлова. В экспозиции представлено более семидесяти произведений 28 современных художников: Евгений Антуфьев, Людмила Баронина, Алина Глазун, Иван Горшков, Александр Гронский, Михаил Добровольский, Владимир Дубосарский, Елена Елагина и других. Выставка состоит из шести тематических разделов, которые отражают разные подходы художников 2000–2020-х годов к осмыслению текущего момента, феномена времени в постоянно меняющемся мире и к пониманию собственной роли в современном обществе. Экспозиция продолжит работу до 23 февраля, стоимость билета — от 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец, композитор, художественный руководитель Театра эстрады Александр Новиков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Певец, композитор, художественный руководитель Театра эстрады Александр Новиков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Спектакли

На сцене Уральского государственного театра эстрады 8, 9 и 10 ноября покажут театральную программу «Поэт. Есенин». Стихотворения Сергея Есенина — особая страница в русской поэзии. Их невозможно загнать в тесные рамки литературных направлений начала ХХ века. Сергей Есенин — сам по себе, бунтующий, страстный, с огромной русскою душою нараспашку. Его стихи — гимн непредсказуемой, трудной, полной разочарований, но по-прежнему прекрасной жизни. В музыкально-поэтической картине зритель услышит любимые стихи великого русского поэта Сергея Есенина, автобиографические зарисовки и песни в исполнении артистов театра. Композитор — Александр Новиков, режиссер-постановщик — Максим Лебедев. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

В киноконцертном театре «Космос» 9 ноября Санкт-Петербургский театр танца Рустама Надыршина представит премьеру юбилейного спектакля — «Шоу под дождем "История 15 лет"». В новой постановке собраны самые интересные, волнующие, порой пугающие и интригующие темы, факты и моменты. По словам создателей, спектакль вобрал в себя все: энергию и драйв, юмор и позитив, романтику и любовь. Стоимость билета — 5,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Павел Баршак

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актер Павел Баршак

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Во Дворце молодежи 9 ноября можно будет посмотреть спектакль «Идеальный свидетель» по пьесе Валентина Красногорова. Это история о страсти, любви и верности, об развитии чувств, неожиданных поворотах в жизни, о том, что счастье нельзя запланировать. Завязка спектакля интригующая: жених и невеста волею обстоятельств вынуждены предложить случайному встречному быть свидетелем на их свадьбе. Чтобы развлечься, молодая пара вовлекает незнакомца в игру, а результат оказывается довольно неожиданным. В ролях: Игорь Ливанов, Павел Баршак и Юлия Такшина. Стоимость билета — от 1,1 тыс. руб.

В Свердловском академическом театре драмы 10 ноября покажут один из новых спектаклей — «Чайка. Французская версия» драматурга Олега Богаева и режиссера-постановщика Алексея Размахова. Действия разворачиваются в начале XX века в Париже. По сюжету, сын величайшей французской актрисы и владелицы своего театра мадам Александры Жюльен, уходя служить в армию, оставляет на попечение матери молодую жену Коломбу, которая всегда грезила о театральных подмостках. Это — рассуждение о том, как театр навсегда меняет человека, попавшего в него, возвышает и унижает, дарит спасение и губит. Стоимость билета — от 200 руб.

На сцене ККТ «Космос» 11 ноября покажут танцевальное шоу Гранд «История в отеле». История разворачивается в интерьерах роскошного отеля. Сюжет повествует зрителю о жизни постояльцев. Яркие декорации создают на сцене буйство красок и дополняют сценарий. В постановке участвуют 15 лучших танцоров России, а в шоу сочетаются стили танцев, которые раньше не встречались на одной сцене. Участники проекта «Голос» Георгий Юфа и Ксения Коламбацкая исполнят хиты разных эпох: Maneskin, Prodigy, ABBA, Ennio Morricone и другие. Стоимость билета — от 1,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Татьяна Орлова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актриса Татьяна Орлова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На сцене Дворца молодежи 12 ноября покажут спектакль Спектакль «Несносная Клара». История рассказывает о молодой семейной паре, Игоре и Алене, которые столкнулись с испытанием, купив квартиру в центре Москвы и обнаружив в ней Клару Семеновну, чья изобретательная активность и скверный характер переворачивают жизнь молодоженов с ног на голову. Сюжет обещает много комических ситуаций, драматических поворотов и юмора. В ролях: Татьяна Орлова, Вадим Андреев, Илья Бледный, Дмитрий Малашенко и Анна Глаубэ. Стоимость билета на спектакль — от 1,2 тыс. руб.

В ККТ «Космос» 12 ноября покажут рок-оперу «Юнона и Авось», авторами которой являются русский композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский. Премьера рок-оперы состоялась в 1981 году на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола, и вот уже более 40 лет идет с неизменным успехом и полным аншлагом. В 1983 году знаменитый французский кутюрье Пьер Карден представил «Юнону и Авось» французской публике в театре «Эспас Карден», затем последовали гастроли по всему миру: США, Германия, Голландия. Впоследствии опера была поставлена в Польше, Венгрии, Чехии, Германии, Южной Корее. Летом 2009 года во Франции, на международном фестивале Пьера Кардена, театр Алексея Рыбникова представил новую постановку рок-оперы «Юнона и Авось», в которой соединились традиции русской духовной музыки, народный фольклор, жанры массовой «городской» музыки, с образными, идейными и эстетическими приоритетами композитора. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актрисы Олеся Железняк (слева) и Екатерина Гусева (справа)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Актрисы Олеся Железняк (слева) и Екатерина Гусева (справа)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Во Дворце молодежи 14 ноября состоится показ спектакля «СуперSTARS». Герои этой комедии когда-то были очень знаменитой актерской парой и обладали всем: деньгами, славой, красными дорожками, призами. Но это время прошло. Забвение публики и безработица привели к предательству, изменам, расставанию, вредным привычкам. Спустя долгое время они встретились снова в стремлении начать все сначала. В ролях: Олеся Железняк, Дмитрий Миллер, Олег Кассин и Антон Эльдаров. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

В Большом Тюменской драматическом театре 15, 16 и 17 ноября покажут новый спектакль «Две королевы» по пьесе Фридриха Шиллера «Мария Стюарт». Пьеса была написана в 1800-м году. Это роковая драма, история двух королев, двух женщин, оказавшихся в тюрьме «мужского мира». Будучи королевами, они оказались лишь разменными пешками в борьбе мужчин за власть: одной из них всегда грозит смерть, пока жива другая. Стоимость билета — от 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кино

В Ельцин-центре с 7 по 16 ноября показывают фильм «Каникулы» режиссера Анны Кузнецовой. По сюжету, молодая учительница Таня везет школьный театральный кружок на фестиваль в Сочи. Вместе с ними едет завуч школы Мария Генриховна. Таня не рада такой компании, но Мария Генриховна довольно быстро ломает все стереотипы о завучах. В ее лице Таня находит себе достойного взрослого — или образец для подражания, или маму, или наставника. Между тем организаторы фестиваля требуют изменить название спектакля, афишу, и желательно, взгляды на жизнь. Что бы ни выбрали Таня и Мария Генриховна, им придется держать ответ перед 12 подростками, которые проживают на фестивале свои первые драмы. Стоимость билета на кино — 320 руб.

Подготовила Анастасия Таначева