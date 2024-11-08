Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 16:04

В Кузбассе задержан гендиректор шахты, задолжавший работникам 65 млн рублей

За невыплату жалования работникам задержан гендиректор угольного предприятия Кемеровской области. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий до 21 декабря, рассказали в региональном управлении Следственного комитета России. По данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет о руководителе шахты «Инская».

Расследование установило, что в период с ноября 2023-го по июль 2024 года топ-менеджер угольного предприятия не выплачивал зарплату 382 работникам предприятия, задолжав им в общей сложности свыше 65 млн руб. В отношении гендиректора возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев зарплаты), ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как писал «Ъ-Сибирь», 7 ноября ООО «Шахта «Инская» еще раз заявило о переносе даты выплаты долга по зарплате перед 382 сотрудниками. «Для решения этого вопроса собственником продолжаются поиски стороннего инвестора, который войдет в этот проект в качестве совладельца»,— сообщили в правительстве региона. При этом точные даты по решению этого вопроса не называются.

Илья Николаев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...