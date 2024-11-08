В Кузбассе задержан гендиректор шахты, задолжавший работникам 65 млн рублей

За невыплату жалования работникам задержан гендиректор угольного предприятия Кемеровской области. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий до 21 декабря, рассказали в региональном управлении Следственного комитета России. По данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет о руководителе шахты «Инская».

Расследование установило, что в период с ноября 2023-го по июль 2024 года топ-менеджер угольного предприятия не выплачивал зарплату 382 работникам предприятия, задолжав им в общей сложности свыше 65 млн руб. В отношении гендиректора возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев зарплаты), ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как писал «Ъ-Сибирь», 7 ноября ООО «Шахта «Инская» еще раз заявило о переносе даты выплаты долга по зарплате перед 382 сотрудниками. «Для решения этого вопроса собственником продолжаются поиски стороннего инвестора, который войдет в этот проект в качестве совладельца»,— сообщили в правительстве региона. При этом точные даты по решению этого вопроса не называются.

Илья Николаев