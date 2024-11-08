В Уфе на установку двух ледовых городков потратят до 39 млн рублей

МБУ «Горзеленхоз» Уфы ищет подрядчика для обустройства и художественного оформления двух ледяных городков, следует из сайта госзакупок. Начальная цена контракта составляет 39,6 млн руб. Работы будут профинансированы за счет субсидий из городского бюджета. Итоги аукциона подведут 19 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно техзаданию, ледовые городки с горками, катками, скульптурами, должны появиться до 22 декабря на площади имени Ленина и возле Конгресс-холла «Торатау».

Венера Хисамова