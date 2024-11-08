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В Башкирии за девять месяцев обнаружили 22 «черных кредиторов»

В Башкирии обнаружено 22 незаконных участника финансового рынка, сообщила пресс-служба Нацбанка республики. «В их числе 21 "черный кредитор" и один незаконный участник рынка ценных бумаг»,— отмечается в пресс-релизе.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Среди кредиторов комиссионные магазины, предлагавшие займы под залог имущества: по факту они работали как ломбарды, не имея на это права, отметили в Нацбанке. Клиенты таких компаний рискуют переплатить за пользование займом или остаться без заложенных ценностей. В ломбардах ставки ограничены законом, а продать имущество можно только через месяц после окончания срока действия договора, если залогодатель не вернул деньги. Кроме того, имущество страхуется. Псевдоломбарды же требования законодательства не соблюдают.

В число «черных кредиторов» также попали компании, которые когда-то были микрокредитными, а сейчас исключены из реестра ЦБ, но продолжают выдавать займы.

Наталья Балыкова

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