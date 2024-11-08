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Ямальская рыба войдет в рацион космонавтов на МКС

Генеральный директор Бирюлевского экспериментального завода Михаил Иринев и руководитель Салехардского комбината Владимир Попов подписали соглашение о поставке рыбной продукции Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на МКС. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Рацион космонавтов пополнят 11 видов консервов. К нему добавятся «Печень налима в томатном соусе», «Ряпушка сибирская в желе», «Корюшка копченая в масле» и другие консервы.

Полина Хабарова

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