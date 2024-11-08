В Башкирии в субботу прогнозируется штормовой ветер и ледяной дождь

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Башкирии из-за ледяного дождя и порывов ветра до 27 м/с, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону. Погода ухудшится сегодня ночью, неблагоприятные явления прогнозируются также в субботу.

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Ожидается снег, переходящий в дождь, местами ледяной дождь, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах прогнозируются снежные заносы, снежный накат, гололедица.

Скорость ветра достигнет 15-20 м/с, местами возможен сильный штормовой ветер (до 25–27 м/с. Температура воздуха составит -2...-7°C , по юго-востоку до -12°C, днем -2...+3°C.

Наталья Балыкова