В Татарстане с помощью дронов обследовано более 10 тысяч земельных участков

В Татарстане с помощью дронов обследовали более 10 тыс. земельных участков. Аэрофотосъемка охватила территорию площадью около 2,5 тыс. гектаров в нескольких районах республики, сообщили в пресс-службе Росреестра Татарстана.

В 2024 году Росреестр Татарстана провел аэрофотосъемку земельных участков в Рыбно-Слободском, Сабинском, Чистопольском, Пестречинском, Высокогорском и Апастовском районах. Снимки высокого разрешения с масштабом 1:500 будут направлены в Федеральный фонд пространственных данных для дальнейшего использования. Полученные материалы помогают в контроле над землепользованием и исправлении реестровых ошибок в границах участков.

С 2022 года, с начала программы «Национальная система пространственных данных», в данных Единого государственного реестра недвижимости исправлено около 48,5 тыс. ошибок, из них более 17,5 тыс. — в 2024 году. По словам заместителя руководителя Росреестра Татарстана Линара Гатина, «дроны позволяют оперативно обследовать обширные и труднодоступные территории». В 2024 году инспекторы провели более 50 полетов и обследовали 10 тыс. участков.

Дмитрий Лунегов, директор Фонда пространственных данных Татарстана, отметил, что база данных регулярно обновляется, а материалы используются для уточнения границ в генеральных планах и предоставляются гражданам и госорганам по запросу.

Анар Зейналов