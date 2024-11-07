Владимир Путин на «Валдае» в Сочи может затронуть тему выборов в США

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании клуба «Валдай» в Сочи 7 ноября может затронуть тему выборов в США. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На вопрос журналистов о том, выскажется ли президент о выборах в США, господин Песков ответил так: «Разумеется, поскольку будут данный вопрос ему задавать, можно предположить, что тема будет так или иначе фигурировать».

Владимир Путин выступит на «Валдае» в Сочи 7 ноября. Это заключительный день форума. Темой 21-го заседания стал «Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

Глава государства ежегодно с момента основания клуба «Валдай» в 2004 году выступает на его заседаниях. Зачастую Владимир Путин выступает с речью, посвященной международной политике, а затем отвечает на вопросы экспертов. Ранее СМИ предполагали, что президент выскажется относительно победы Дональда Трампа на выборах в США.

Вячеслав Рыжков